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Сбербанк в январе-мае нарастил выдачу льготной ипотеки на 2% до 632 млрд рублей

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк в январе-мае 2025 года выдал 632 млрд рублей в рамках льготного ипотечного кредитования, что на 2% выше показателя за аналогичный период 2024 года. Об этом говорится в сообщении банка со ссылкой на первого зампреда правления банка Кирилла Царёва.

"Несмотря на изменение конъюнктуры рынка жилой недвижимости за последние два года, объемы льготного ипотечного кредитования сохраняют устойчивость", - отметил Царёв.

Объем выдачи льготной ипотеки в январе-мае текущего года был на 3% ниже, чем за аналогичный период 2023 года. В 2023 году наблюдался ажиотажный спрос на льготную ипотеку перед завершением действия массовой программы и пересмотра условий по другим льготным программам, напомнил банк.

Сбер в январе 202‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌5 года выдал льготную ипотеку на 53 млрд рублей, в феврале - 107 млрд рублей, в марте - 149,5 млрд рублей. Пик выдач пришелся на май 2025 года, когда было выдано 164 млрд рублей, на 3,5% больше, чем в апреле текущего года, отмечает банк.

Наиболее востребованной среди льготных программ остается "семейная" ипотека", при этом ее доля в общем объеме выдач существенно выросла по отношению к предыдущим годам. До отмены программы массовой поддержки в июле 2024 года доля "семейной ипотеки" составляла 46,3% по январю-маю 2023 года и 47,8% по аналогичному периоду 2024 года. После отмены массовой программы практически все выдачи льготной ипотеки стали приходиться на "семейную ипотеку" - 84,4% в среднем в январе-мае 2025 года.

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