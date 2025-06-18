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"Росатом" и китайская New New Shipping создали СП для строительства арктических контейнеровозов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" и New New Shipping (Китай) создали совместное предприятие, которое будет заниматься строительством контейнеровозов для перевозок по Северному морскому пути (СМП).

"В конце 2024 года мы с New New Shipping завершили создание совместного предприятия в юрисдикции КНР - Northern Sea Route Shipping Line", - сообщил в интервью "Интерфаксу" специальный представитель госкорпорации "Росатом" по Арктике, заместитель председателя Госкомиссии по развитию Арктики Владимир Панов.

"Сейчас мы прорабатываем вопросы размещения заказов на проектирование и строительство контейнеровозов ледового класса Arc7 вместимостью 4400 TEU. Определяемся с верфью, которая сможет взяться за их строительство, изучаем различные меры поддержки проекта российскими и китайскими властями", - добавил топ-менеджер.

По его словам, объем инвестиций в этот проект предварительно посчитан, "но сумму раскрывать не готовы, многое будет зависеть от выбора верфи", сказал он.

Панов отметил, что совместно с партнерами сейчас идет проработка круглогодичной контейнерной навигации через СМП. "В качестве конечного порта в РФ выбран Санкт-Петербург. Потому что в Мурманске и Архангельске пока нет современных контейнерных терминалов, только ведется предпроектная работа по их созданию. Появление терминалов в портах Архангельск или Мурманск уменьшает транзитное время рейса на 7-8 суток по сравнению с Петербургом. Выгода налицо, но это в будущем", - отметил топ-менеджер.

Он также напомнил, что переход на круглогодичную работу контейнерных линий с Китаем возможен с появлением судов-контейнеровозов высокого арктического класса и с увеличением ледокольной группировки в восточном секторе СМП до пяти единиц.

Как сообщалось, "Росатом" и Hainan Yangpu New New Shipping (Китай) подписали соглашение о создании совместного предприятия на ПМЭФ-2024.

"Морская линия New New Shipping по СМП на сегодня ограничена периодом летне-осенней безледовой навигации. Чтобы выйти на круглогодичные перевозки, нужно строить арктические контейнеровозы ARC7 класса. На первом этапе проекта планируем строительство до 5 судов. По срокам реализации проекта рассчитываем, что первое судно должно выйти в рейс не позднее 2027 года. Наша цель - выход на круглогодичные контейнерные перевозки по СМП между КНР и северо-западными портами нашей страны в течение 3 лет", - говорил тогда Панов.

"Росатом" в 2018 году получил функции оператора по развитию инфраструктуры Северного морского пути, в том числе атомного ледокольного флота. Госкорпорация ведет разработку технико-экономического обоснования проекта создания контейнерной линии и портов-хабов на востоке и на западе маршрута для транзита грузов по Севморпути.

Росатом New New Shipping СМП Китай
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