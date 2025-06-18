Инфляция в РФ с 10 по 16 июня составила 0,04%, годовая замедлилась до 9,6%

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 10 по 16 июня 2025 года составила 0,04% после 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня, 0,06% с 20 по 26 мая, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 16 июня составил 0,08%, с начала года - 3,64%.

Из данных за 16 дней июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 16 июня замедлилась до 9,60% с 9,73% на 9 июня (9,88% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 9,59% с 9,71% на 9 июня, если ее определять из среднесуточных данных за июнь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Цены на плодоовощную продукцию с 10 по 16 июня снизились на 0,2% (после падения на 0,6% с 3 по 9 июня), в том числе капуста подешевела на 4,5%, помидоры - на 1,7%, картофель и бананы - на 0,7%, лук - на 0,6%. Одновременно выросли цены на свеклу - на 2,5%, морковь - на 2,4%, огурцы - на 1,4% и яблоки - на 1,3%.

С 10 по 16 июня дороже стали макаронные изделия и вермишель - на 0,5%, мясо кур - на 0,4%.

В то же время снизились цены на яйца куриные - на 1,8%, баранину - на 0,6%.

Среди непродовольственных товаров снизились цены на телевизоры - на 1,1%, электропылесосы и смартфоны - на 0,7%.

Цены на автомобильный бензин за неделю увеличились на 0,1%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 16 июня на уровне 9,59%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На продовольственные товары цены изменились на 0,06% н/н. Продолжилось удешевление плодоовощной продукции (-0,20% н/н). На остальные продукты питания динамика цен составила 0,08% н/н. В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на -0,05% н/н. В секторе наблюдаемых услуг цены изменились на 0,09% н/н", - говорится в докладе министерства.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 6 июня принял решение снизить ключевую ставку до 20% с 21%.

Снизив ставку до 20%, ЦБ оставил свое заявление без направленного сигнала, при этом сохранив фразу о продолжительном периоде жесткой ДКП для достижения таргета по инфляции в 2026 г.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий", - сказано в заявлении.

ЦБ убрал из заявления свой прогноз по инфляции на 2025 год (заседание не было опорным и формально ЦБ не обязан был публиковать прогноз по инфляции, но обычно делает это и на не опорных заседаниях). Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 6 июня заявила, что пока динамика инфляции идет ближе к нижней границе прогноза ЦБ в 7-8% на 2025 год, в июле ЦБ возможно снизит свой прогноз.

Минэкономразвития в конце апреля повысило свой прогноз по инфляции в 2025 году до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии, на 2026 год оставило прежним - 4,0%.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в среду в рамках ПМЭФ заявил журналистам, что инфляция замедляется быстрее ожиданий и пока идет по траектории ниже прогноза министерства в 7,6%.

Как сообщалось на этой неделе в релизе правительства по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака по текущей ситуации в экономике, "прогноз по инфляции на 2025 год сохраняется на уровне 7,6%, но возможна корректировка этого показателя до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики".

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, по инфляции в 2025 году составляет 6,9% (снизился с 7,1% по поросу месяц назад), по инфляции в 2026 году - 4,9% (вырос с 4,8%).