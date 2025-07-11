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Газпромбанк вслед за ВТБ может получить суборд из ФНБ за счет квоты ВЭБа

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Газпромбанк в 2025 году может получить субординированный депозит из средств Фонда национального благосостояния в объеме 82,6 млрд рублей для финансирования самоокупаемого инфраструктурного проекта, утвержденного правительством.

Возможность размещения средств ФНБ на эту сумму на субординированном депозите ГПБ предусмотрена проектом поправок в постановление "О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния" на портале regulation.gov.ru.

Ожидается, что размещение средств ФНБ на депозите ГПБ позволит не только реализовать проект, но и увеличить капитал банка, что, в свою очередь, расширит его возможности по поддержке российской экономики, говорится в пояснительной записке к проекту.

Для минимизации риска задержки финансирования проекта за счет средств ФНБ предусматривается порядок вступления в силу поправок со дня официального опубликования, что отличается от стандартного порядка, предусмотренного законодательством РФ, отмечается в документе.

В поправках не называется проект, на реализацию которого ГПБ получит субординированный депозит из ФНБ. Но исходя из приведенных расчетов квоты ВЭБа можно сделать вывод, что речь идет о финансировании проекта строительства комплекса переработки этансодержащего газа в Усть-Луге (Ленинградская область). Для финансирования этого проекта была предусмотрена возможность предоставления на субординированный депозит в "ВЭБ.РФ" до 440 млрд рублей по ставке 6% годовых и до 460 млрд рублей на депозит в "ВЭБ.РФ" без субординации по ставке, равной ключевой ставке ЦБ, на срок не более 16 лет.

На субординированный депозит в ВЭБе средства ФНБ размещены практически в полном от запланированного объеме - 437,9 млрд из 440 млрд рублей, следует из пояснительной записки. На депозит же без субординации они пока не размещались, именно за счет их снижения и будут предоставлены средства на суборд ГПБ.

Ранее в этом году квота ВЭБа в рамках депозита без субординации уже была снижена на 200 млрд рублей по этой же схеме, поправки были внесены для предоставления субординированного депозита на финансирование инфраструктурного проекта банку ВТБ. Глава ВТБ Андрей Костин отмечал, что суборд банк получит под финансирование проекта в Усть-Луге. При этом планируется, что общий объем финансирования со стороны ВТБ будет существенно больше - 800 млрд рублей в течение нескольких дет.

Согласно пояснительной записке к проекту, теперь лимит средств ФНБ, который может быть размещен на депозите в ВЭБе без субординации, снижается с 260 млрд до 177,4 млрд рублей.

Оператором строительства предприятия в Усть-Луге является "РусХимАльянс" - компания, учрежденная на паритетных условиях ПАО "Газпром" и АО "РГД". Комплекс станет крупнейшим газоперерабатывающим предприятием в России и вторым по мощности в мире. Объем переработки составит порядка 45 млрд куб. м газа ежегодно. Общая стоимость инвестпроекта (с учетом НДС и операционного потока в инвестиционной фазе) составляет почти 5 трлн рублей в номинальных ценах.

ВТБ ВЭБ Газпромбанк ФНБ Ленинградская область РусХимАльянс Усть-Луга
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