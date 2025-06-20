Золото завершает в минусе первую неделю с начала месяца

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Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Цены на золото снижаются в пятницу и могут завершить неделю в минусе впервые с начала месяца.

Котировки августовских фьючерсов на золото на бирже Comex к 12:46 по московскому времени понизились на 1% - до $3375 за тройскую унцию. За последние пять сессий драгметалл подешевел примерно на 2,2%.

Некоторое ослабление геополитической напряженности на Ближнем Востоке привело к снижению спроса на защитные активы. В частности, президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен принять решение относительно возможности участия Вашингтона в боевых действиях против Ирана в течение ближайших двух недель. Ранее СМИ писали, что Штаты могут атаковать Иран уже в ближайшие выходные.

Дополнительным негативным фактором выступили заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о рисках инфляции, связанных с политикой Трампа в отношении импортных пошлин.

При этом эксперты ведущих банков Уолл-стрит расходятся во мнении о дальнейшей траектории цен на золото. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что котировки вырастут до $4 тыс. за унцию к следующему году, тогда как Citi прогнозирует падение ниже $3 тыс. к концу 2026 года.