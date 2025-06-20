Минпромторг предложил с августа провести эксперимент по маркировке круп, злаков и меда

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Эксперимент по маркировке круп, злаков, бобовых и муки из них планируется провести в РФ 1 августа 2025 года по 28 февраля 2026 года. Соответствующий проект постановления правительства подготовил и разместил на regulation.gov.ru Минпромторг РФ.

Под эксперимент попадет продукция мукомольно-крупяной промышленности, используемая в пищу после термической обработки, а также картофель быстрого приготовления и зерновые продукты для завтрака.

Кроме того, маркировку предлагается распространить на мед и продукты на его основе.

С 1 октября 2025 года Минпромторг также хочет запустить эксперимент по маркировке отдельных видов товаров для дома (посуда, столовые приборы, изделия для мытья и уборки, декора и предметов интерьера). Он продлится по 31 августа 2026 года.

Ещё один эксперимент - по маркировке отдельных видов хозяйственных и санитарно-гигиенических изделий, туалетных принадлежностей (зубные щетки, зубные нити, косметические салфетки, маникюрные и педикюрные наборы и т.д.) - должен стартовать в РФ с 18 августа 2025 года и завершиться 31 августа 2026 года.