Эксперимент по маркировке колбас может начаться с 1 августа

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Эксперимент по маркировке мясных изделий и полуфабрикатов (включая колбасную и аналогичную пищевую продукцию из мяса, субпродуктов или крови животных) планируется провести с 1 августа 2025 года по 28 февраля 2026 года. Соответствующий проект постановления подготовил и опубликовал Минпромторг.

С 1 октября 2025 года по 31 августа 2026 года - предполагается провести эксперимент по маркировке в системе "Честный знак" полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции, упакованных в потребительскую упаковку (мясные, рыбные, полуфабрикаты из птицы, морепродуктов, замороженные овощи, фрукты, ягоды, грибы).

Добровольные эксперименты планируется провести в рамках подготовки к запуску по поручению президента обязательной маркировки: с 1 марта 2026 года - в отношении мясных изделий и полуфабрикатов, с 1 сентября 2026 года - в отношении полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции, указано в пояснительной записке к документу.

"Маркировка мясных изделий и полуфабрикатов средствами идентификации будет способствовать сокращению объемов незаконного оборота данной продукции, который, по данным Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ), составляет не менее 14%, а также повлияет на развитие социальной сферы и экономики страны, повышению уровня безопасности и защиты жизни граждан, доступности информации о товарах, собираемости обязательных платежей, обеспечению прозрачности товарных рынков и возможности их мониторинга в режиме реального времени", - отмечают авторы проекта постановления.