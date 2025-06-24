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Цены на нефть продолжают падать, Brent торгуется ниже $69,6 за баррель

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться во вторник на заявлении президента США Дональда Трампа о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

"Израиль и Иран согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня", - написал Трамп в соцсети Truth Social. После этого, по его словам, "война будет считаться завершенной".

Такое развитие ситуации снижает опасения трейдеров по поводу возможных перебоев поставок нефти с Ближнего Востока на мировой рынок, что способствовало подъему рынка в предыдущие дни.

"После появления информации о перемирии премия за риск к ценам на нефть, сформировавшаяся на прошлой неделе, практически испарилась", - отмечает аналитик IG Тони Сикамор, которого цитирует Reuters.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени составила $69,58 за баррель, что на $1,9 (2,66%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты упали в цене на $5,53 (7,2%), до $71,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,91 (2,79%), до $66,6 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $5,3 (7,2%), до $68,51 за баррель.

Накануне цены на нефть упали после удара Тегерана по военной базе США в Катаре, который был воспринят участниками рынка как "символический" ответ на атаку Вашингтона на ядерные объекты Ирана, отмечает MarketWatch.

Иранские военные выпустили как минимум шесть ракет по военной базе США. При этом, под данным западных СМИ, Тегеран заранее предупредил Катар о предстоящих ударах, чтобы свести к минимуму число возможных жертв.

Brent WTI Израиль Иран США Дональд Трамп
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