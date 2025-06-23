Иран заранее предупредил Катар о готовящихся ударах

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Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Иран заранее предупредил Катар о предстоящих ударах по американской военной базе в стране, чтобы свести к минимуму число возможных жертв, сообщает в понедельник The New York Times со ссылкой на источники.

"Три информированных иранских чиновника сообщили, что Иран заранее предупредил катарских официальных лиц о предстоящих атаках, чтобы минимизировать число жертв", - пишет издание.

По словам источников, Иран должен был нанести "символический" ответный удар по США, но при этом сохранить возможность выхода из ситуации.

Собеседники издания сравнили нынешнюю ситуацию с событиями 2020 года, когда Иран нанес ракетные удары по американской базе в Ираке в ответ на убийство командующего спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

В понедельник иранские военные запустили ракеты по военной базе США в Катаре. По сообщениям ближневосточных СМИ, в рамках операции под названием "Весть о победе", было выпущено как минимум шесть ракет по американским объектам. По неподтвержденным данным СМИ, удар был нанесен также по военной базе США в Ираке.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане в Иране.

Этому предшествовала недельная военная операция Израиля, который наносил массированные удары по стране, начиная с 13 июня. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.