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"Вымпелком" не будет выплачивать дивиденды за 2024 год

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" не будет выплачивать дивиденды за 2024 год, такое решение принял единственный акционер оператора – "Коперник-Инвест 3".

Как говорится в сообщении "Вымпелкома", его акционер также утвердил годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность оператора, а также избрал его совет директоров (персональный состав не уточняется).

В прошлом году "Вымпелком" выплатил дивиденды за 9 месяцев на сумму около 78 млрд рублей (по 1,521 тыс. рублей на обыкновенную акцию и 0,1 копейки – на привилегированную). Средства были направлены на закрытие обязательств, возникших в рамках сделки по выкупу "Вымпелкома" у холдинга VEON.

По итогам 2023 года "Вымпелком" выплатил дивиденды только на "префы" на общую сумму 6,4 тыс. рублей (по 0,1 копейки на бумагу). Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль по результатам 2023 года было решено не распределять.

"Вымпелком" в октябре 2023 года стал полностью российской компанией, когда телеком-холдинг VEON продал оператора команде его топ-менеджеров во главе с Александром Торбаховым, занимавшим тогда должность гендиректора компании (сейчас он председатель совета директоров). Покупка была оформлена на АО "Коперник-Инвест 3".

Ранее в мае генеральным директором АО "Коперник-Инвест 3" стал Леонид Афендиков, который, согласно открытым источникам, является старшим директором акционерного офиса "Альфа-групп" – исторически основного инвестора "Вымпелкома".


Вымпелком
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