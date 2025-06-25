Минфин во II квартале разместил ОФЗ на 1,465 трлн руб. по номиналу и перевыполнил план на 12,7%

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Министерство финансов России во II квартале 2025 года разместило облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 1,465 трлн рублей по номиналу (без учета дополнительных размещений после аукционов 25 июня) при квартальном плане в 1,3 трлн рублей по номиналу. Объем выручки (объем средств, вырученных от продажи ОФЗ по рыночной стоимости) составил 1,181 трлн рублей.

Перевыполнения квартального плана размещения нового госдолга на 12,7% Минфину удалось достичь, как и в I квартале, лишь за счет продажи облигаций с фиксированной ставкой купона (ОФЗ-ПД), без привлечения ценных бумаг с плавающим купоном (ОФЗ-ПК), отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". Наибольшие объемы размещения ОФЗ на первичных аукционах во II квартале были зафиксированы 18 июня (на сумму 194,592 млрд рублей по номиналу при выручке 161,304 млрд рублей) и 4 июня (на сумму 188,318 млрд рублей по номиналу и выручке 139,767 млрд рублей).

В I квартале 2025 года ведомство разместило ОФЗ на сумму 1,403 трлн рублей по номиналу при квартальном плане в 1 трлн рублей по номиналу (перевыполнение плана составило 40,3%). Объем выручки - 1,098 трлн рублей.

Таким образом, за первое полугодие Минфин продал гособлигации на общую сумму 2,868 трлн рублей по номиналу (суммарный поквартальный план - 2,3 трлн рублей) при выручке 2,279 трлн рублей (47,7% от запланированного объема внутренних заимствованной на весь 2025 год).

Согласно закону "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", программа государственных внутренних заимствований Российской Федерации на 2025 год предполагает валовые внутренние заимствования в размере 4,781 трлн рублей, объем чистого привлечения на внутреннем рынке путем выпуска ОФЗ - 3,365 трлн рублей (с учетом погашений облигаций на сумму 1,416 трлн рублей).

Ситуацию на рынке внутреннего госдолга как в первичном сегменте, так и на вторичных торгах во II квартале, по мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", условно можно разделить на два приблизительно равных периода: первая половина квартала, когда рынок, скорректировавшись вниз после мартовского заседания ЦБ РФ, пребывал в боковом диапазоне, и вторая половина квартала, когда участники рынка активизировали покупки ОФЗ в преддверии июньского заседания регулятора (именно на этот период пришлась львиная доля размещений гособлигаций на аукционах). При этом индекс цен гособлигаций RGBI в начале июня вернулся к годовым максимумам, зафиксированным перед мартовским заседанием ЦБ, отыграв тем самым всю просадку конца марта - начала апреля.

Центральным событием 6 июня для всех секторов российского финансового рынка стало заседание Банка России, на котором ключевая ставка была понижена на 1 процентный пункт. При этом, снизив ставку до 20% годовых, ЦБ оставил свое заявление без направленного сигнала, сохранив фразу о продолжительном периоде жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) для достижения таргета по инфляции в 2026 году.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий", - было сказано в заявлении регулятора.

Снижение ключевой ставки Банка России на июньском заседании не означает значимого смягчения денежно-кредитных условий (ДКУ) в реальном выражении, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Номинальные ставки снижаются, но важны реальные ставки. И с учетом замедления инфляции и отчасти инфляционных ожиданий реальные ставки по-прежнему высокие, а денежно-кредитные условия в целом остаются жесткими. Сегодняшнее снижение ключевой ставки, принимая во внимание замедление инфляции, не означает значимого смягчения денежно-кредитных условий в реальном выражении", - сказала Набиуллина.

"Что касается будущих шагов по ставке - не предопределено (снижение ставки - ИФ). Наше решение будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, от тех данных, которые мы получим к моменту следующего заседания по ставке", - отметила председатель ЦБ, комментируя вопрос о предопределенности снижения ставки и в июле.