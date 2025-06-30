Минфин РФ увеличил план размещения ОФЗ на III квартал до 1,5 трлн рублей

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ в третьем квартале 2025 года планирует разместить облигации федерального займа (ОФЗ) объемом 1,5 трлн рублей по номинальной стоимости, следует из графика аукционов на сайте министерства.

Всего запланировано 13 аукционных дней: 5 в июле и по 4 в августе и в сентябре.

Будут предлагаться бумаги с дюрацией до 10 лет - на 500 млрд рублей и от 10 лет - на сумму до 1 трлн рублей.

План третьего квартала превышает план предыдущего квартала, когда Минфин хотел привлечь 1,3 трлн рублей, в итоге перевыполнив его на 12,7%. Было размещено ОФЗ на 1,465 трлн рублей (без учета дополнительных размещений после аукционов 25 июня). Объем выручки (объем средств, вырученных от продажи ОФЗ по рыночной стоимости) составил 1,181 трлн рублей.

В первом квартале Минфин также перевыполнил план, но существеннее, на 40,3%, разместив ОФЗ на 1,403 трлн рублей по номиналу при плане 1 трлн рублей. Объем выручки составил 1,098 трлн рублей. При этом министерство размещало только облигации с фиксированной ставкой купона (ОФЗ-ПД), без привлечения флоатеров (ОФЗ-ПК).

В целом в 2025 году валовой объем размещения ОФЗ планируется на уровне 4,781 трлн рублей, на погашение рублевых государственных ценных бумаг будет направлено 1,416 трлн рублей. Следовательно, чистое привлечение через размещение облигаций ожидается в объеме 3,365 трлн рублей.

В 2024 году Минфин разместил ОФЗ на общую сумму 4,37 трлн рублей по номиналу, объем выручки (объем средств, вырученных от продажи по рыночной стоимости) составил 4,002 трлн рублей при плане в 3,921 трлн рублей. Более половины от всего объема размещенных в 2024 году ОФЗ (порядка 54%) пришлось на IV квартал, когда были проданы бумаги на сумму 2,361 трлн рублей по номиналу (или 2,166 трлн рублей по рыночной стоимости). Большая часть привлечений была обеспечена двумя выпусками ОФЗ-ПК нового типа.