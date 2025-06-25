ВТБ в долгосрочной перспективе будет думать над упрощением структуры капитала

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - ВТБ долгосрочно будет искать решения по упрощению структуры капитала, который представлен обыкновенными и привилегированными акциями, но окончательный выбор на стороне основного собственника в лице государства, заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

Значительная часть капитала ВТБ существует в виде привилегированных акций двух типов на 521 млрд рублей, объем дивидендов на них является переменной величиной и определяется каждый год отдельно. "Префы" первого типа на сумму 214 млрд рублей были размещены в пользу Минфина в рамках конвертации суборда, выданного банку в кризис 2009 года из средств Фонда национального благосостояния. "Префы" второго типа объемом 307,4 млрд рублей были размещены в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в рамках программы докапитализации через ОФЗ в 2014-2015 годах.

"Мы понимаем, что привилегированные акции - это дополнительное усложнение в нашей структуре капитала. Никто не понимает, как их учитывать при расчете price to book value, как учитывать при расчете дивидендного потока. По сути, происходит упрощение в суждении для того, чтобы... Все-таки наш фондовый рынок сейчас управляется розничным инвестором, розничный инвестор любит простоту, поэтому стратегически мое идеальное представление, что весь наш капитал будет представлен обыкновенными акциями", - сказал топ-менеджер в эфире телеканала РБК.

"Но конвертация или какое-то превращение, другая форма превращения привилегированных акций - это вопрос акционера, желание акционера. Это нельзя сделать решением самого эмитента", - заявил Пьянов, добавив, что конвертация "префов" - это технически сложный вопрос.

На краткосрочном горизонте банк не будет менять структуру капитала. "Долгосрочно мы всегда будем искать решения по упрощению структуры капитала. В каком периоде найдется то решение, которое устроит все стороны, пока я сказать не могу", - заявил он.

Сейчас контрольный пакет акций ВТБ (61,8%) принадлежит Росимуществу. Крупными акционерами банка также являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана и Qatar Holding LLC. Актуальные сведения об акционерах ВТБ были скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС и Великобритания.