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В ВТБ не планируют конвертацию "префов" банка в обыкновенные акции до конца 2025 года

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Конвертация привилегированных акций ВТБ в обыкновенные акции упирается в их оценку, условия выпуска и правила инвестирования средств ФНБ, это не вопрос 2025 года, заявил "Интерфаксу" первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

Пьянов на прошлой неделе заявил, что ВТБ долгосрочно будет искать решения по упрощению структуры капитала, который представлен обыкновенными и привилегированными акциями.

Значительная часть капитала ВТБ существует в виде привилегированных акций двух типов на 521 млрд рублей, объем дивидендов на них является переменной величиной и определяется каждый год отдельно. "Префы" первого типа на сумму 214 млрд рублей были размещены в пользу Минфина в рамках конвертации суборда, выданного банку в кризис 2009 года из средств Фонда национального благосостояния. "Префы" второго типа объемом 307,4 млрд рублей были размещены в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в рамках программы докапитализации через ОФЗ в 2014-2015 года. 1 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче принадлежащих АСВ "префов" ВТБ в казну.

Говоря о возможных сроках конвертации привилегированных акций в обыкновенные, Пьянов заявил, что это точно не 2025 год.

"Тот, кто решит проблему превращения "префов" в обыкновенные акции, тот заслуживает бронзового бюста на входе в башню "Федерация"", - заявил он.

По его словам, в вопросе конвертации возникает проблема оценки привилегированных акций, которые полностью находятся в собственности государства.

"Сколько стоят наши "префы"? Вопрос открытый, ведь они не котируемые, хоть и имеют определенный номинал. Помимо этого, "префы" являются неконвертируемыми, это еще одна юридическая проблема. Есть еще один момент: часть "префов" - это средства ФНБ, и там есть еще эта линия по поводу правил инвестирования средств фонда", - отметил первый зампред правления ВТБ.

ВТБ Дмитрий Пьянов Минфин АСВ ФНБ Михаил Мишустин Финансовый конгресс
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