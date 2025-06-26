Поиск

Мировая торговля СПГ в 2024 г. сократилась после десятилетия непрерывного роста

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Мировая торговля сжиженным природным газом в 2024 году сократилась (на 0,7%) после более чем десятилетия непрерывного роста, сообщается в статистическом обзоре мировой энергетики Energy Institute (ранее выходил под брендом BP).

Согласно истории наблюдений EI, предыдущий раз мировая торговля СПГ сокращалась в 2012 году (на 1%), а после этого был непрерывный рост, который в 2019 году даже превысил 12%.

По данным нынешнего отчета, в 2024 году рынок СПГ составил 544,1 млрд куб. м, или 418 млн тонн после 547 млрд куб. м, или 420 млн тонн в сжиженном виде в 2023 году.

Среди крупнейших подвижек со стороны предложения в отчете приводятся данные о том, что Россия увеличила экспорт на 2,3 млрд куб. м, а Египет - сократил на 4 млрд куб. м.

Что касается спроса - на 34 млрд куб. м упал импорт в страны Европы (с учетом Великобритании и Турции). Нарастили импорт Китай (7,4 млрд куб. м), Индия (7,5 млрд куб. м). От экспорта к импорту (3,9 млрд куб. м) перешел Египет.

Аналитика EI идёт вразрез с опубликованными ранее подсчетами Shell , который в своем ежегодном отраслевом обзоре утверждал, что мировой рынок СПГ, напротив, вырос в 2024 году - на 2 млн тонн - до 407 млн т.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром" , японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies , китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".

Energy Institute
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

VK в ходе допэмиссии привлекла 112 млрд рублей

VK в ходе допэмиссии привлекла 112 млрд рублей

Нефть Brent подорожала до $67,93 за баррель

АСВ переведет принадлежащие ему привилегированные акции ВТБ в казну

Минэнерго не видит оснований для резкого роста цен на топливо в РФ

Минэнерго не видит оснований для резкого роста цен на топливо в РФ

ЦБ заявил, что массовое внедрение цифрового рубля может начаться с 1 сентября 2026 г.

ЦБ заявил, что массовое внедрение цифрового рубля может начаться с 1 сентября 2026 г.

Фондовые индексы Израиля достигли рекорда, показав наилучший рост в EMEA в июне

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6612 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана392 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ56 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });