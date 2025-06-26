Мировая торговля СПГ в 2024 г. сократилась после десятилетия непрерывного роста

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Мировая торговля сжиженным природным газом в 2024 году сократилась (на 0,7%) после более чем десятилетия непрерывного роста, сообщается в статистическом обзоре мировой энергетики Energy Institute (ранее выходил под брендом BP).

Согласно истории наблюдений EI, предыдущий раз мировая торговля СПГ сокращалась в 2012 году (на 1%), а после этого был непрерывный рост, который в 2019 году даже превысил 12%.

По данным нынешнего отчета, в 2024 году рынок СПГ составил 544,1 млрд куб. м, или 418 млн тонн после 547 млрд куб. м, или 420 млн тонн в сжиженном виде в 2023 году.

Среди крупнейших подвижек со стороны предложения в отчете приводятся данные о том, что Россия увеличила экспорт на 2,3 млрд куб. м, а Египет - сократил на 4 млрд куб. м.

Что касается спроса - на 34 млрд куб. м упал импорт в страны Европы (с учетом Великобритании и Турции). Нарастили импорт Китай (7,4 млрд куб. м), Индия (7,5 млрд куб. м). От экспорта к импорту (3,9 млрд куб. м) перешел Египет.

Аналитика EI идёт вразрез с опубликованными ранее подсчетами Shell , который в своем ежегодном отраслевом обзоре утверждал, что мировой рынок СПГ, напротив, вырос в 2024 году - на 2 млн тонн - до 407 млн т.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром" , японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies , китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".