Поиск

В Германии в августе инфляция ускорилась до 2,1%, сильнее ожиданий

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в августе увеличились на 2,1% в годовом выражении, по предварительным данным Destatis.

Таким образом, инфляция в стране ускорилась по сравнению с 1,8% в июле.

Аналитики в среднем прогнозировали ускорение инфляции до 2%, по данным Trading Economics.

Темпы роста потребительских цен в ФРГ повысились впервые с декабря прошлого года.

По сравнению с предыдущим месяцем цены в стране поднялись на 0,1%. Изменения не ожидалось.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в августе увеличились на максимальные с марта 2,2% в годовом выражении и на 0,1% относительно июля. Эксперты в среднем ждали роста первого показателя на 2,1% и прогнозировали стабильность второго. В июле цены повысились соответственно на 2% и 0,3%.

Инфляция в сфере услуг в августе осталась на июльском уровне 3,1%. Рост цен на продукты питания ускорился до 2,5% с 2,2%, темпы снижения стоимости энергоносителей сократились до 2,4% с 3,4%.

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей увеличились на 2,7%, как и месяцем ранее.

Destatis Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Alibaba разработала и тестирует новый ИИ-чип

Мировой рынок БПЛА к 2030 году вырастет почти в три раза

Мировой рынок БПЛА к 2030 году вырастет почти в три раза

Нефтяники получат демпфер по бензину за август, если отсечка будет повышена на 5 п.п.

Нефтяники получат демпфер по бензину за август, если отсечка будет повышена на 5 п.п.
Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7049 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });