В Германии в августе инфляция ускорилась до 2,1%, сильнее ожиданий

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в августе увеличились на 2,1% в годовом выражении, по предварительным данным Destatis.

Таким образом, инфляция в стране ускорилась по сравнению с 1,8% в июле.

Аналитики в среднем прогнозировали ускорение инфляции до 2%, по данным Trading Economics.

Темпы роста потребительских цен в ФРГ повысились впервые с декабря прошлого года.

По сравнению с предыдущим месяцем цены в стране поднялись на 0,1%. Изменения не ожидалось.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в августе увеличились на максимальные с марта 2,2% в годовом выражении и на 0,1% относительно июля. Эксперты в среднем ждали роста первого показателя на 2,1% и прогнозировали стабильность второго. В июле цены повысились соответственно на 2% и 0,3%.

Инфляция в сфере услуг в августе осталась на июльском уровне 3,1%. Рост цен на продукты питания ускорился до 2,5% с 2,2%, темпы снижения стоимости энергоносителей сократились до 2,4% с 3,4%.

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей увеличились на 2,7%, как и месяцем ранее.