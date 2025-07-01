"РусГидро" завершило переезд из Москвы в Красноярск

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" 1 июля завершило переезд штаб-квартиры из Москвы в Красноярск, сообщила компания.

В Красноярск перебрались более 40% работников московского офиса компании, включая всех руководителей. Рабочие места в Москве ликвидированы. Помимо исполнительного аппарата, в Красноярск перемещены девять компаний "РусГидро", среди них - компании IT-блока, а также строительная, энергосбытовая и сервисные организации.

Прием на работу в исполнительный аппарат компании идет в Красноярске уже с середины 2024 года и продолжается до сих пор. Сейчас в новой штаб-квартире работает более 900 сотрудников, всего в исполнительном аппарате и в перевезенных компаниях в новом офисе будет работать около 1,5 тысяч человек.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,6 ГВт. Компания зарегистрирована в Красноярске.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2024 года - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.