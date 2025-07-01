Японские Dai-ichi и Marubeni объединят активы в сфере недвижимости

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Японская страховая компания Dai-ichi Life Holdings и торговый дом Marubeni Corp. интегрируют операции в сфере недвижимости, cообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Dai-ichi.

Планируется, что к концу марта 2026 года портфель активов объединенного бизнеса увеличится до 2 трлн иен ($14 млрд) с 1,784 трлн иен на конец марта текущего года, к финансовому году, начинающемуся в апреле 2030 году, - до 3 трлн иен.

Основными инвестиционными целями новой компании будут жилая недвижимость, гостиницы и объекты логистики.

В ее состав входят три подразделения: инвестиционный траст недвижимости (REIT) с листингом на бирже, частный REIT и частная компания по управлению фондами.

Она планирует ускорить рост первого сегмента и учредить ряд частных фондов с Dai-ichi Life Insurance в качестве основного инвестора, сказали в Dai-ichi.

Dai-ichi и Marubeni будут владеть равными долями в новом холдинге, который будет одним из крупнейших японских инвесторов на рынке недвижимости.