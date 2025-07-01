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Минфин 2 июля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26250 и 26224

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Министерство финансов 2 июля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26250 и ОФЗ-ПД серии 26224 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, сообщил Минфин.

Облигации серии 26250 с погашением 10 июня 2037 года имеют 23 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 24 декабря 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 59,84 рубля на облигацию и 2-24-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).

Облигации серии 26224 с погашением 23 мая 2029 года имеют 22 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 105 дней, дата выплаты 16-го купонного дохода - 26 ноября 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 6,9% годовых (1-й купон - 19,85 рубля на облигацию и 2-23-й купоны - 34,41 рубля на облигацию).

Минфин ОФЗ
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