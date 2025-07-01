Пауэлл подтвердил планы ФРС сохранять выжидательную позицию

Джером Пауэлл Фото: Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл вновь подтвердил, что американский ЦБ планирует дождаться свидетельств влияния торговой политики Вашингтона на инфляцию в США прежде, чем снижать базовую процентную ставку.

"Мы просто даем себе немного времени", - сказал Пауэлл в ходе сессии с главами других ведущих мировых центробанков на проходящем в Синтре (Португалия) ежегодном форуме Европейского центрального банка (ЕЦБ).

"До тех пор, пока экономика США остается сильной, мы считаем разумным сохранять выжидательную позицию, чтобы узнать больше и оценить, какими будут последствия", - заявил он.

По словам Пауэлла, большинство руководителей ФРС считают целесообразным снизить ставку позднее в текущем году. Это решение будет зависеть от статданных, которые американский ЦБ внимательно отслеживает, добавил он.

При этом глава ФРС не исключил возможности уменьшения ставки на июльском заседании. На вопрос о том, может ли ставка быть снижена в июле, Пауэлл ответил, что "не стал бы исключать" возможность такого шага на каком-либо из заседаний, но и "не стал бы говорить, что это произойдет".

Пауэлл отметил, что в данный момент динамика потребительских цен в США соответствует ожиданиям Федрезерва. Руководители американского ЦБ полагают, что последствия торговой политики Вашингтона пока не проявились в динамике инфляции, и ожидают свидетельств ее усиления в статистике за летние месяцы.

ФРС удерживает базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря прошлого года. Пауэлл считает, что при таком уровне ставки политика Федрезерва является "умеренно ограничительной".

Вероятность снижения базовой ставки американским ЦБ на заседании 29-30 июля в настоящее время оценивается рынком в 21%.

Пауэлл, срок службы которого на посту председателя ФРС истекает в мае 2026 года, регулярно подвергается жесткой критике со стороны президента США Дональда Трампа, требующего уменьшения ставки.

Отвечая в Синтре на вопрос относительно давления со стороны Трампа, Пауэлл сказал, что "сосредоточен на выполнении своей работы", что вызвало аплодисменты аудитории и других участников сессии.

"То, что имеет значение, - это использование наших инструментов для достижения целей, которые ставит перед нами Конгресс, - максимальной занятости, ценовой и финансовой стабильности. И это то, на чем мы сфокусированы на 100%", - сказал он.