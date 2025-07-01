Государство одобрило допэмиссию "ДОМ.РФ" на 39,9 млрд руб. и дивиденды за 2024 год

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Государство одобрило увеличение капитала "ДОМ.РФ" на 39,9 млрд рублей за счет допэмиссии акций по открытой подписке и выплату дивидендов за 2024 год в размере 146,5 рубля на обыкновенную акцию, свидетельствуют материалы госкорпорации по итогам годового собрания акционеров.

Акционер одобрил размещение 28,5 млн дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,4 тыс. рублей. Цена размещения или порядок ее определения будут установлены наблюдательным советом не позднее даты начала размещения акций. Цена размещения акций определяется исходя из их рыночной стоимости и не может быть ниже номинальной стоимости акций.

Государство также утвердило распределение чистой прибыли "ДОМ.РФ" за 2024 год: госкорпорация выплатит 146,5 рубля на обыкновенную акцию, или 23,7 млрд рублей, что составляет 31% от скорректированной чистой прибыли госкорпорации за прошлый год.

На собрании также был избран наблюдательный совет госкорпорации и одобрен устав ПАО "ДОМ.РФ".

Российские власти намерены провести первичное размещение акций "ДОМ.РФ" во второй половине 2025 года. На первом этапе правительство предлагает продать 1-5% акций госкорпорации, что позволит привлечь около 15 млрд рублей.