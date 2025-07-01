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Fix Price продлила до 18 июля сбор заявок для внебиржевого обмена GDR на акции ПАО

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Fix Price решила продлить срок приема оферт для внебиржевого обмена GDR на акции российского ПАО "Фикс Прайс" до 18 июля, сообщила компания.

Также в связи с изменениями компания перенесла предполагаемую дату начала торгов акций ПАО на Мосбирже с 6 августа на 20 августа.

"Такое решение было принято в ответ на запрос со стороны некоторых владельцев GDR Fix Price и российских профессиональных участников рынка ценных бумаг. Продление сроков предоставит таким владельцам GDR Fix Price дополнительное время на сбор необходимых документов для участия в обмене", - пояснили в компании.

Ранее оферты принимались до 4 июля.

Сроки для биржевого обмена не изменились - до 4 июля.

Fix Price 5 июня объявила о запуске процесса обмена GDR казахстанского холдинга группы Fix Price на обыкновенные акции ПАО "Фикс Прайс". Оферта на обмен осуществляется через Retail Technologies & Solutions Limited, структуру Fix Price.

Соотношение обмена - 1 GDR к 158 акциям. Обмен распространяется на держателей GDR Fix Price, которые учитываются через НРД или СПБ Банк, а также в иных депозитариях.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. На 31 марта 2025 года сеть объединяла 7,282 тыс. магазинов в РФ и странах ближнего зарубежья, включая Белоруссию, Грузию, Казахстан и др.

Fix Price
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