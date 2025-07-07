Fix Price завершает биржевой обмен GDR на акции российского ПАО

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Fix Price сообщил о завершении приема оферт биржевого обмена GDR Fix Price plc на акции ПАО "Фикс Прайс".

Согласно сообщению, в результате полученных оферт в рамках биржевого обмена планируется обменять 18,7 млн расписок на 3 млрд акций, что соответствует примерно 3% УК российской компании.

Внебиржевой обмен продолжается до 18 июля. На 4 июля инвесторы подали заявки на обмен 76,2 млн расписок, что соответствует примерно 12 млрд акций ПАО "Фикс Прайс", или около 12% УК.

Fix Price 5 июня объявила о запуске процесса обмена GDR казахстанского холдинга группы Fix Price на обыкновенные акции ПАО "Фикс Прайс". Оферта на обмен осуществляется через Retail Technologies & Solutions Limited, структуру Fix Price.

Соотношение обмена - 1 GDR к 158 акциям. Обмен распространяется на держателей GDR Fix Price, которые учитываются через НРД или СПБ Банк, а также в иных депозитариях.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. На 31 марта 2025 года сеть объединяла 7 282 магазина в РФ и странах ближнего зарубежья, включая Белоруссию, Грузию, Казахстан и др.