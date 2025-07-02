Поставки Tesla с предприятия в Шанхае в июне выросли впервые за 9 месяцев

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Американская Tesla Inc. увеличила поставки электромобилей с шанхайского завода в июне на 0,8% по сравнению с тем же месяцем 2024 года. Рост отмечен впервые после восьми месяцев спада.

В июне предприятие Tesla в Шанхае отгрузило 71 599 автомобилей, сообщила Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (CPCA). На этом заводе производятся седаны Model 3 и внедорожники Model Y.

Повышение продаж по сравнению с маем составило 16%.

CPCA не дает разбивки данных по тому, сколько электромобилей Tesla было продано в Китае, а сколько отправлено на экспорт. Предприятие в Шанхае остается ключевым производственным хабом для ее глобальных операций, в частности для экспорта в Европу.

Во втором квартале поставки электромобилей Tesla с шанхайского предприятия сократились на 6,8% (до 191,72 тысячи единиц), в первом полугодии - на 14,6% (до 426 623 единиц).

В целом оптовые продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в Китае в июне выросли на 29%, до 1,26 млн единиц, свидетельствуют предварительные данные CPCA.