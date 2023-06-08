Продажи автомобилей в Китае в мае подскочили на 28,6%

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Розничные продажи легковых автомобилей в Китае в мае выросли на 28,6% в годовом выражении, до 1,74 млн машин. Об этом свидетельствуют данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

Активный рост объясняется релизом новых моделей и существенными скидками от автодилеров, пишет MarketWatch.

Относительно предыдущего месяца продажи машин увеличились на 7,3%. В январе-мае объем реализации повысился на 4% в годовом выражении до 7,74 млн.

Розничные продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) повысились на 60,9% в годовом исчислении и на 10,5% относительно апреля, составив 580 тысяч единиц.

Поставки Tesla с завода в Шанхае в мае составили 77,695 тыс. машин.

Доля местных компаний на китайском авторынке в мае составила 50,3%.

Китай экспортировал 302 тыс. машин в прошлом месяце, на 64% больше, чем годом ранее. Производство автомобилей увеличилось на 18,7%, до 1,99 млн.