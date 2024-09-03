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Tesla в августе увеличила продажи произведенных в Китае автомобилей на 3%

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc. в августе увеличил продажи машин, произведенных в Китае, на 3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 86,697 тыс. единиц. Об этом говорится в предварительном отчете Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

Показатель включает автомобили, проданные как в Китае, так и на экспорт. Tesla экспортирует примерно треть выпускаемых в Шанхае машин, отмечает Barron's.

Продажи электромобилей в прошлом месяце были на 17% выше июльского показателя.

В январе-августе Tesla продала 587,437 тыс. машин, произведенных в Шанхае, - это на 6% меньше, чем годом ранее.

Американская компания выпускает седаны Model 3 и кроссоверы Model Y на шанхайском предприятии.

В целом оптовые продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в Китае в августе составили 1,05 млн единиц, что на 32% выше, чем годом ранее, и на 11% больше июльского уровня, свидетельствуют данные CPCA. Таким образом, доля Tesla на этом рынке составила около 8,3%.

Tesla Китай
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