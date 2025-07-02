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Костин не исключил сокращения кредитных портфелей банков сразу после смягчения ДКП

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Первой реакцией банковского сектора на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ может стать сокращение кредитных портфелей, так как компании будут стремиться снизить долговую нагрузку, а не брать деньги на новые инвестиции, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.

"Мне кажется, что задача Центрального банка сегодня и вообще нашей экономики - это найти правильный баланс между ростом (потому что охлаждение, как мы говорим, или мягкая посадка предусматривает снижение экономического роста) и, конечно, инфляционными процессами и процессами вообще воздействия на экономику, на предприятия. Поэтому Центральный банк высоко поднял ставку, и многим это не нравилось. Но сейчас, видя существенные изменения и существенное сокращение инфляции, Центральный банк уже сделал первый шаг, сократил (ключевую ставку) на 1%, и нам сигналы потихонечку сливает о том, что и дальше мы можем на это рассчитывать", - заявил глава ВТБ.

"Я, кстати, думаю, что первая реакция будет на это не рост, а сокращение кредитных портфелей. Потому что сегодня значительная часть заимствований новых - это деньги на довольно короткие кредиты, на выплату процентов по кредитам и на замещение кредитов, которые существуют. На инвестиции практически, я согласен с Германом (Грефом), денег не берут", - добавил глава ВТБ.

Он отметил, что компании берут кредиты только на проекты с государственном участием и на проекты, которые реализовываются уже много лет и их надо завершать.

"Поэтому я как раз ожидаю, что первая реакция может быть - это облегчение бремени обслуживания имеющихся кредитов, и в силу этого даже возможно сокращение, а не рост какой-то, по крайней мере на первом этапе", - заявил Костин.

Андрей Костин ВТБ Банк России Герман Греф Финансовый конгресс
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