Дюков отметил, что нефтесервис РФ не в силах инвестировать в развитие

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Нефтесервисные предприятия России в текущих макроэкономических условиях не в силах вкладывать инвестиции в развитие, много сервисных компаний закредитовано. Такое мнение высказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков в ходе Финансового конгресса Банка России.

"Если посмотреть на ситуацию в нефтесервисе России, то половина таких компаний настолько закредитованы, что де-факто уже принадлежат банкам. Остальные нефтесервисные компании финансируются собственниками. Но и в первом, и во втором случае можно говорить об отсутствии инвестиций в развитие и в обновление основных фондов. При этом я хотел бы избежать критики в адрес Центрального банка, потому что мы видим только часть картины, вся картина есть у Центробанка. И я уверен, что за короткое время мы успешно преодолеем проблемы, и макроэкономическая ситуация выйдет на сбалансированность", - сказал он.

Дюков также напомнил, что "Газпром нефть" наращивает инвестиции: "Мы инвестируем прежде всего в проекты добычи углеводородов. Второе направление инвестиций - повышение глубины переработки и производства высокомаржинальных нефтепродуктов. Третье важное направление - технологическое развитие. Мы продолжаем увеличивать инвестиции, потому что спрос на нашу продукцию стабилен. И в принципе можно говорить о долгосрочной тенденции роста спроса, пусть он не будет быстрым".

"Конечно, макроэкономическая ситуация: цены, курс, кредитные ставки, налоги, все это не способствует наращиванию инвестиций. Но мы видим, как инвестиции "Газпром нефти" в технологии возвращаются рентабельностью проектов, что позволяет компании быть эффективной даже в текущих макроусловиях. Технологическое развитие позволяет нам не только сохранять устойчивость, мы становимся разработчиками, производителями оборудования, выпускаем новые материалы, программное обеспечение. В том числе компания разрабатывает и производит катализаторы, промысловую нефтехимию и так далее", - рассказал Дюков.

"Если говорить о производстве высокотехнологичного оборудования, то большое количество оборудования является сквозным, может применяться и в других отраслях. Это дает дополнительный доход, есть и серьезный экспортный потенциал. На западе эту задачу выпуска нового оборудования, технологий и материалов выполняют нефтесервисные и машиностроительные компании. В России мы сейчас вынуждены заниматься этими вопросами по нескольким причинам. Во-первых, потому что у нас есть профильные компетенции и навыки. А во-вторых, мы можем себе это позволить ввиду наличия запаса прочности. Но такого запаса прочности не имеют отечественные сервисные компании", - добавил Дюков.

