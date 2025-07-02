Поиск

Дюков отметил, что нефтесервис РФ не в силах инвестировать в развитие

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Нефтесервисные предприятия России в текущих макроэкономических условиях не в силах вкладывать инвестиции в развитие, много сервисных компаний закредитовано. Такое мнение высказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков в ходе Финансового конгресса Банка России.

"Если посмотреть на ситуацию в нефтесервисе России, то половина таких компаний настолько закредитованы, что де-факто уже принадлежат банкам. Остальные нефтесервисные компании финансируются собственниками. Но и в первом, и во втором случае можно говорить об отсутствии инвестиций в развитие и в обновление основных фондов. При этом я хотел бы избежать критики в адрес Центрального банка, потому что мы видим только часть картины, вся картина есть у Центробанка. И я уверен, что за короткое время мы успешно преодолеем проблемы, и макроэкономическая ситуация выйдет на сбалансированность", - сказал он.

Дюков также напомнил, что "Газпром нефть" наращивает инвестиции: "Мы инвестируем прежде всего в проекты добычи углеводородов. Второе направление инвестиций - повышение глубины переработки и производства высокомаржинальных нефтепродуктов. Третье важное направление - технологическое развитие. Мы продолжаем увеличивать инвестиции, потому что спрос на нашу продукцию стабилен. И в принципе можно говорить о долгосрочной тенденции роста спроса, пусть он не будет быстрым".

"Конечно, макроэкономическая ситуация: цены, курс, кредитные ставки, налоги, все это не способствует наращиванию инвестиций. Но мы видим, как инвестиции "Газпром нефти" в технологии возвращаются рентабельностью проектов, что позволяет компании быть эффективной даже в текущих макроусловиях. Технологическое развитие позволяет нам не только сохранять устойчивость, мы становимся разработчиками, производителями оборудования, выпускаем новые материалы, программное обеспечение. В том числе компания разрабатывает и производит катализаторы, промысловую нефтехимию и так далее", - рассказал Дюков.

"Если говорить о производстве высокотехнологичного оборудования, то большое количество оборудования является сквозным, может применяться и в других отраслях. Это дает дополнительный доход, есть и серьезный экспортный потенциал. На западе эту задачу выпуска нового оборудования, технологий и материалов выполняют нефтесервисные и машиностроительные компании. В России мы сейчас вынуждены заниматься этими вопросами по нескольким причинам. Во-первых, потому что у нас есть профильные компетенции и навыки. А во-вторых, мы можем себе это позволить ввиду наличия запаса прочности. Но такого запаса прочности не имеют отечественные сервисные компании", - добавил Дюков.

Газпром нефть Александр Дюков Финансовый конгресс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минпромторг предложил увеличить утильсбор с автомобилей более 160 л.с. для физлиц

Минпромторг предложил увеличить утильсбор с автомобилей более 160 л.с. для физлиц

Набиуллина заявила, что экспортеры "попали в ножницы" ставок и крепкого рубля

Набиуллина отметила, что замедление экономики даст ЦБ пространство для более быстрого снижения ставки

Набиуллина отметила, что замедление экономики даст ЦБ пространство для более быстрого снижения ставки

Греф заявил о рисках переохлаждения экономики РФ

Акционеры "Аэрофлота" утвердили дивиденды-2024 в 5,27 рубля на акцию

Финансовый конгресс Банка России. Видеотрансляция

Финансовый конгресс Банка России. Видеотрансляция

Налоговую нагрузку на "Газпром" могут снизить за счет допдоходов независимых производителей

Ведущие банки США повышают дивиденды после успешного прохождения стресс-тестов ФРС

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана411 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6649 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе431 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });