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РСХБ сейчас не получает заявок на финансирование инвестпроектов даже по субсидируемым ставкам

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Россельхозбанк (РСХБ) на данный момент не получает новых заявок на финансирование инвестиционных проектов даже по субсидируемым ставкам, отмечает риски прекращения работы отдельных предприятий при сохранении высокой ключевой ставки, заявил глава банка Борис Листов журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Мы видим, что новых инвестиционных проектов не приходит ни по коммерческой ставке, ни даже по субсидируемой. У нас в агропромышленном комплексе, даже с учетом того, что у нас субсидируемая ставка сохраняется для отдельных направлений, заявок мы видим немного на сегодняшний день", - сказал Листов.

"Помимо этого всего существует еще текущая деятельность предприятий, она не связана с инвестиционной. Это оборотный капитал, в том числе есть еще старые обязательства, которые тоже нужно обслуживать. И высокая ключевая ставка, она вынуждает эти предприятия вымывать, по сути, собственные средства. Мы говорим уже о возможности не охлаждения (экономики - ИФ), а говорим о том, что отдельные предприятия, даже, может быть, отрасли, приостанавливают свою деятельность. Поэтому мы считаем, что на сегодняшний день настало время, когда нужно снижать кредитную нагрузку на предприятия, на экономику нашей страны в целом", - добавил он.

Банк России в июне вопреки ожиданиям рынка о неизменности ключевой ставки снизил ее на 100 базисных пунктов - до 20%.

На июльском заседании ЦБ может рассмотреть шаг снижения ключевой ставки более чем на 1 процентный пункт, если в пользу этого будут говорить поступающие данные, сообщил в начале этой недели зампред Банка России Алексей Заботкин.

Банк России Алексей Заботкин РСХБ Борис Листов Финансовый конгресс
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