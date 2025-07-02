Заира Гудаева приобрела крупный пакет акций "Русснефти"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Заира Гудаева через подконтрольное ООО "Неолайн Активы" приобрела крупный пакет акций "Русснефти", говорится в сообщении нефтяной компании (НК).

Сделка была оформлена 24 июня. После ее совершения доля голосующих (обыкновенных - ИФ) акций НК, находящихся под контролем Гудаевой, выросла с 2,05% до 16,33%, или с 6 млн 40 тыс. до 48 млн 39 тыс. 600 акций.

Теперь на балансе Гудаевой находится пакет обыкновенных акций "Русснефти", соответствующий доле в ее уставном капитале в размере 12,25%.

Вторая сторона сделки не раскрывается, однако несколькими месяцами ранее пакет обыкновенных акций в 16,33% от их общего числа был продан зарегистрированной в Дубае OCN International DMCC. Источник, знакомый с деталями той сделки, пояснял "Интерфаксу", что ее предметом стала часть пакета акций, принадлежащих ранее трейдеру Glencore.

По данным на конец первого квартала, около 25% уставного капитала "Русснефти" принадлежало компаниям, близким к топ-менеджменту НК и семье ее основателя Михаила Гуцериева: МКООО "Брэдинар" (12,05%), ЗАО "Млада" (7,7%), ОАО "ИК "Надежность" (4,95%). Еще 18,75% нефтяная компания контролирует через свои дочерние структуры: ООО "Белые ночи" (12,75%) и АО "Аганнефтегазгеология" (АНГГ, 6%). Зарегистрированной в Дубае OCN International DMCC принадлежало 12,25% уставного капитала в "Русснефти".

Остальные чуть более 44% УК распределены между более чем 140 тыс. акционеров. По состоянию на сегодняшний день Московская биржа оценивает показатель free-float относительно всех обыкновенных акций "Русснефти" в 26%. В свободном обращении находятся только обыкновенные акции эмитента.