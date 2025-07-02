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Аналитик Rothschild ухудшил рекомендацию для акций Adobe из-за конкуренции с ИИ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Аналитик финансовой компании Rothschild & Co. Redburn Омар Шейх понизил рекомендацию для акций Adobe Inc. до "продавать" с "нейтрального" уровня из-за угрозы со стороны генеративного искусственного интеллекта (ИИ).

Также аналитик понизил целевую цену для бумаг компании до $280 с $420. Это один из самых негативных прогнозов для бумаг Adobe - в среднем аналитики оценивают акции компании в $484 за бумагу, причем "продавать" их рекомендует лишь еще один эксперт из тех, чьи прогнозы отслеживает FactSet.

Шейх отметил, что программное обеспечение Adobe испытывает большую конкуренцию со стороны таких инструментов, как Sora, Veo, Imagen, Runway и Midjourney, позволяющих создавать графический контент с помощью ИИ. По его оценке, вскоре ИИ станет активнее участвовать в редактировании и управлении процессами, что поставит под вопрос ценовую политику компании.

В результате темпы роста свободного денежного потока Adobe в 2026 году могут замедлиться до 8%, а к 2030 году - до 3%, полагает эксперт.

По мнению аналитика, Adobe может укрепить свою конкурентную позицию путем приобретения передовой модели для генерации изображений и более активного обучения собственного ИИ, Firefly, на расширенном наборе данных. Также он допускает вероятность продажи всей компании стороннему инвестору.

Акции Adobe падают на 4% на торгах в среду. С начала года капитализация компании снизилась на 15,4%, до $166 млрд.

Adobe Rothschild США Омар Шейх
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