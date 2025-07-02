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Безработица в России в мае обновила исторический минимум, снизившись до 2,2%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Безработица в России в мае 2025 года составила 2,2%, что соответствует историческому минимуму за весь период наблюдений с 1991 года, следует из материалов, опубликованных в среду Росстатом.

Предыдущее минимальное значение в 2,3% было достигнуто в октябре 2024 года, оставаясь таким же в ноябре и декабре. В январе и феврале 2025 года показатель ненадолго повысился до 2,4%, чтобы в марте и апреле вновь вернуться к 2,3%.

Еще ранее, с июня по сентябрь 2024 года, безработица составляла 2,4%, в апреле-мае - 2,6%, в марте - 2,7%, в феврале - 2,8%, в январе - 2,9%, в декабре 2023 года - 3%.

Общая численность безработных в России в мае 2025 года составила 1 653 000 человек, что на 56 тысяч ниже уровня апреля.

Росстат
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