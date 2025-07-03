"М.Видео" в I квартале наблюдало снижение GMV "близко с рынком"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - ПАО "М.Видео" по итогам I квартала наблюдало снижение GMV на уровне рынка бытовой техники и электроники, сообщил в интервью "Интерфаксу" гендиректор ритейлера Феликс Либ.

По его словам, в I квартале рынок снизился примерно на 10%, в апреле - на 15%.

"Будучи крупным игроком в отрасли, занимающим существенную долю, естественно, мы движемся близко с рынком, поскольку сами отчасти и формируем его. Поэтому наши цифры плюс-минус совпадают с общерыночными", - сообщил он, отвечая на вопрос о динамике GMV компании в этот период.

Данные в абсолютном выражении гендиректор не уточнил.

По итогам 2024 года GMV ритейлера вырос на 5% до 566 млрд рублей.