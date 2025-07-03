"М.Видео" изучает формат дискаунтеров в рамках работы над новой стратегией

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Формат дискаунтеров находится "в поле внимания" ритейлера "М.Видео-Эльдорадо"(ПАО "М.Видео"), сообщил в интервью "Интерфаксу" гендиректор сети Феликс Либ.

Изучение этого вопроса включено в работу над стратегией. По его словам, компании предстоит определиться, что должна представлять собой сеть в ближайшие несколько лет, включая позиционирование развиваемых брендов. Сейчас сеть управляет магазинами под брендами "М.Видео" и "Эльдорадо".

"Так сложилось, что эти бренды когда-то были конкурентами, а сейчас объединены. И тогда это решение казалось самым правильным. Посмотрим, как мы поступим сейчас. Перемены нужны, и если есть несколько форматов и названий магазинов, то они должны друг от друга отличаться. Дисконтные форматы, о которых вы говорите, они в поле нашего внимания исходя из работы над стратегией компании", - отметил гендиректор.

"М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в России. Акции компании обращаются на Московской бирже.