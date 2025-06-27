СМИ сообщили, что ОПЕК+ готова рассмотреть увеличение квот на добычу в августе на 411 тыс. б/с

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - "Восьмерка" стран-добровольцев ОПЕК+ готова 6 июля рассмотреть возможность очередного наращивания квот на добычу на 411 тыс. баррелей в сутки, пишут иностранные СМИ со ссылкой на делегатов.

Источники "Интерфакса", впрочем, замечают, что этот вариант возможен, но окончательное решение будет зависеть от ситуации на рынке.

В пятницу вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что решение будет приниматься непосредственно в ходе консультаций 6 июля. "Традиционно будем смотреть во время встречи", - сказал он.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие добычу нефти на 2,2 млн б/с, с апреля начали разворачивать ограничения и три месяца подряд - в мае, июне и июле - решили увеличить добычу ускоренно, на 411 тыс. б/с вместо ранее планировавшихся 130-140 тыс. б/с.

Ранее иностранные СМИ писали со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия хотела бы сохранить такой же темп и в августе.