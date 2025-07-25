ЦБ на следующей неделе проведет заседание по макропруденциальным мерам

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Банк России на следующей неделе проведет очередное заседание по макропруденциальным мерам, с 2026 года будет заранее публиковать их график, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она подчеркнула, что ЦБ не использует макропруденциальную политику в качестве поддержки или замены денежно-кредитной политики.

"Это самостоятельная политика, и ее цель - ограничить системные риски. Другой вопрос, что, когда происходит кредитный бум, банки склонны не так консервативно оценивать своих заемщиков, их кредитоспособность, они больше готовы брать на себя риски. Это порождает риски как для граждан, бизнеса, так и для банков. И здесь требуются жесткие меры, макропруденциальные меры, для того чтобы ограничить такие риски", - заявила Набиуллина.

"Буквально не так давно, в мае, мы опубликовали доклад об основных подходах к проведению макропруденциальной политики, и в нем подробно описали, как мы принимаем решения. И с этого года эти решения комплексно рассматриваются на специальных заседаниях совета директоров, чтобы мы рассмотрели все меры одновременно, потому что, действительно, до этого мы рассматривали лимиты в одно время, надбавки - в другое. Мы теперь рассматриваем их комплексно. Очередное заседание по макропруденциальным мерам состоится на следующей неделе. Но для того, чтобы действительно было больше предсказуемости наших решений по макропродукциальной политике, мы приняли решение со следующего года публиковать график заседаний совета директоров по вопросам макропруденциальной политики", - отметила Набиуллина.