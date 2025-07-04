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В Сбербанке прогнозируют снижение ставки ЦБ к концу года до 15-16%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Ключевая ставка Банка России уже начала снижаться и можем достигнуть 15-16% к концу года, сообщил на Финансовом конгрессе первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Его цитирует пресс-служба Сбера.

"На ближайшем заседании в июле ставка может снизиться еще на 2 пп до 18%, а к концу года - до 15- 16%. ...Это более быстрое и более резкое снижение ставки, чем ожидал рынок процентных ставок в начале этого года. Банк России может смягчать свою политику еще быстрее, если, например, курс рубля останется на текущих крепких уровнях до конца года или если будет принято решение о снижении цены отсечения бюджетного правила", - сказал он.

За снижением ставки крайне внимательно наблюдают участники рынка недвижимости, поскольку от нее в значительной степени зависят финансовые портоки в стройку.

"5-10% проектов в зависимости от того, как долго будет продолжаться ситуация с ключевой ставкой и текущими темпами продаж, могут оказаться проблемными", - сообщил председатель правления банка "ДОМ.РФ" Максим Грицкевич на Финансовом конгрессе Банка России в сессии "Финансирование строительства жилья и ипотека сегодня: вызовы и перспективы".

Он напомнил, что на рынке для поддержания спроса используется такой неоднозначный инструмент, как рассрочка.

"Люди предпочитают держать деньги на депозитах, зарабатывать и затем вкладывать в оплату рассрочки. Мы анализировали депозитные портфели банков, чеки от 3 до 20 миллионов рублей. Депозиты в таком диапазоне - это где-то 13,5 триллионов рублей. Потенциально эти деньги могут пойти на закрытие, в том числе, рассрочки", - предположил Грицкевич.

Как только пойдет снижение ключевой ставки, сберегательная модель населения будет меняться и вопрос с рассрочкой будет закрыт, заверил он.

Александр Ведяхин Банк России Сбербанк Максим Грицкевич ДОМ.РФ
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