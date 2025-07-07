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Промпроизводство в Германии в мае неожиданно увеличилось на 1,2%

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в ФРГ в мае увеличился на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны.

Аналитики не ожидали изменения, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в апреле промпроизводство сократилось на 1,6%, а не на 1,4%, как сообщалось ранее.

Выпуск средств производства в мае вырос на 4,1%, потребительских товаров - на 0,5%, промежуточных товаров - уменьшился на 2,1%.

Объем производства в машиностроении увеличился на 4,9%, в энергетическом секторе - на 10,8%, в фармацевтической отрасли - на 10%. В строительном секторе - сокращение на 3,9%.

В годовом выражении объем промпроизводства в Германии в мае вырос на 1%.

Германия
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