Российские судостроители обсуждают создание СП с Саудовской Аравией

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Россия и Саудовская Аравия обсуждают партнtрство в сфере судостроения, одним из вариантов может стать создание сборочных производств на территории королевства с участием российских компаний, рассказал журналистам в кулуарах "Иннопрома" глава Минпромторга Антон Алиханов.

На полях выставки он провел переговоры с министром промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандаром аль-Хурейфом.

"У коллег сейчас активно развивается судостроительный кластер, кластер для судостроительного оборудования различного. И мы сейчас договорились на совместной встрече посмотреть, как мы можем быть полезны, потому что у нас тоже сейчас идет серьезная работа по освоению комплектующего оборудования для судов, ну и собственно наши суда тоже имеют хороший опыт. "Эмпериум" (московское ООО "Эмпериум", входит в Sitronics Group - ИФ) - это электрокатамараны наши, и ЦКБ Алексеева (нижегородское АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева" - ИФ) тоже имеет интерес к созданию там сборочных производств", - сообщил Алиханов.

Отвечая на вопрос о возможном формате сотрудничества, он сказал: "Какие-то совместные предприятия, совместная сборка, производства".

Сотрудничество в сфере крупнотоннажного флота, по словам министра, на встрече с саудитами в рамках "Иннопрома" не затрагивалась.