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Минпромторг видит перспективы поставок самолетов в Саудовскую Аравию

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия рассматривается как один из потенциальных экспортных рынков для продукции российского авиапрома, сообщил журналистам в кулуарах "Иннопрома" глава Минпромторга Антон Алиханов.

Сотрудничество в сфере авиационной промышленности он обсудил ранее с министром промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандаром аль-Хурейфом.

"Мы, скорее, пока смотрим на рынок, имея в виду те самолеты, которые уже находятся у нас в сертификации, ну и потом малые самолеты, которые разрабатываются Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА - ИФ), тоже могли бы себя найти на этом рынке", - рассказал Алиханов о возможных направлениях партнерства.

Сейчас в России идет подготовка к сертификации полностью импортозамещенных версий самолетов МС-21 и SJ-100, завершить все процедуры планируется до конца 2025 года. Одновременно ведется разработка региональных самолетов для замещения устаревшего Ан-2, в частности, АО "УЗГА" создает легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал", первые поставки "Байкалов" ожидаются в конце 2026 года.

Антон Алиханов Иннопром Байкал Минпромторг УЗГА МС-21 Саудовская Аравия
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