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Прирост запасов газа в РФ за счет геологоразведочных работ в I полугодии составил 183 млрд куб. м

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Суммарный прирост запасов России за счет геологоразведочных работ в первом полугодии 2025 года по газу составил 183 млрд кубометров, нефти - 54,5 млн тонн, конденсата - 15 млн тонн, сообщили "Интерфаксу" в Роснедрах.

Основной прирост запасов ожидается к концу года.

Выросло также количество действующих лицензий на углеводородное сырье - 4073 (на конец года было 4052), в том числе 1986 - на разведку и добычу УВС (НЭ), 1452 на совмещенные виды работ (НР), 617 на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений УВС (НП), 18 - на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых (НТ).

По состоянию на конец 2024 года запасы природного газа в России составляли 63,5 трлн кубометров, запасы нефти - 31,4 млрд тонн. Прирост извлекаемых запасов промышленных категорий (АВ1С1) по итогам прошлого года составил по жидким углеводородам (нефть + конденсат) 516 млн тонн (при добыче 516 млн т), природного газа - 723 млрд куб. метров (при добыче 685 млрд куб. м).

Роснедра
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