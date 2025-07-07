CoreWeave покупает оператора IT-инфраструктуры Core Scientific за $9 млрд

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Американская CoreWeave Inc., поставщик решений в сфере облачной инфраструктуры для работы с ИИ, достигла соглашения о покупке Core Scientific Inc.

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, сделка оценивает Core Scientific примерно в $9 млрд. Она будет полностью оплачена акциями CoreWeavе и будет закрыта, как ожидается, в четвертом квартале 2025 года.

Core Scientific является одним из крупнейших в Северной Америке владельцев и операторов высокопроизводительной цифровой инфраструктуры для майнинга биткойна и предоставления хостинговых услуг.

CoreWeave обеспечивает доступ к облачной инфраструктуре для ИИ-решений и является партнером ряда ведущих технологических компаний, включая Microsoft. Компания провела IPO в марте текущего года, ее капитализация составляет порядка $79 млрд.

Две компании являются партнерами в течение нескольких лет. В июне прошлого года они анонсировали серию из 12 контрактов, в рамках которых Core Scientific предоставит CoreWeave свои мощности.

Акции Core Scientific падают на 17% на предварительных торгах в понедельник. Цена бумаг CoreWeave снижается на 4%.