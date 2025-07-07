Поиск

CoreWeave покупает оператора IT-инфраструктуры Core Scientific за $9 млрд

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Американская CoreWeave Inc., поставщик решений в сфере облачной инфраструктуры для работы с ИИ, достигла соглашения о покупке Core Scientific Inc.

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, сделка оценивает Core Scientific примерно в $9 млрд. Она будет полностью оплачена акциями CoreWeavе и будет закрыта, как ожидается, в четвертом квартале 2025 года.

Core Scientific является одним из крупнейших в Северной Америке владельцев и операторов высокопроизводительной цифровой инфраструктуры для майнинга биткойна и предоставления хостинговых услуг.

CoreWeave обеспечивает доступ к облачной инфраструктуре для ИИ-решений и является партнером ряда ведущих технологических компаний, включая Microsoft. Компания провела IPO в марте текущего года, ее капитализация составляет порядка $79 млрд.

Две компании являются партнерами в течение нескольких лет. В июне прошлого года они анонсировали серию из 12 контрактов, в рамках которых Core Scientific предоставит CoreWeave свои мощности.

Акции Core Scientific падают на 17% на предварительных торгах в понедельник. Цена бумаг CoreWeave снижается на 4%.

CoreWeave Core Scientific США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Apple обжаловала в суде апрельское решение ЕК, оштрафовавшей ее на 500 млн евро

Участники ЗПИФ "Консорциум. Первый" получили акции "Яндекса" в прямое владение

Участники ЗПИФ "Консорциум. Первый" получили акции "Яндекса" в прямое владение

Песков отказался комментировать действия Генпрокуратуры в отношении ЮГК

ФНС подала иск о банкротстве частной космической компании SR Space

ФНС подала иск о банкротстве частной космической компании SR Space

Минэнерго заявило, что в РФ не рассматривается полный запрет на экспорт топлив

Минэнерго заявило, что в РФ не рассматривается полный запрет на экспорт топлив

Цены на нефть снижаются на решении ОПЕК+

Шохин заявил, что бизнес ждет от ЦБ в июле снижения ставки до 18%

Шохин заявил, что бизнес ждет от ЦБ в июле снижения ставки до 18%

Президент США пригрозил дополнительными тарифами странам, которые поддержат политику БРИКС

Президент США пригрозил дополнительными тарифами странам, которые поддержат политику БРИКС

Лавров и гендиректор ВТО подтвердили необходимость реформирования организации

Лидеры БРИКС предостерегают против подрывающих международную торговлю мер

Лидеры БРИКС предостерегают против подрывающих международную торговлю мер
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6687 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });