Дефицит бюджета РФ в январе-июне достиг планки годового прогноза в 1,7% ВВП

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Дефицит федерального бюджета РФ в первом полугодии 2025 года, по предварительным данным, составил 3,694 трлн рублей, или 1,7% ВВП. Его размер в отношении к ВВП достиг годового прогноза, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

Законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП. Однако в соответствии с принятыми весенними поправками дефицит увеличен до 3,792 трлн рублей, или 1,7% ВВП.

В январе-мае, по предварительным данным, бюджет был исполнен с дефицитом в размере 3,393 трлн рублей, или 1,5% ВВП. По информации Федерального казначейства, дефицит за 5 месяцев составлял 3,029 трлн рублей.

Таким образом, исходя из первых данных Минфина по исполнению бюджета за пять месяцев, в июне предварительно наблюдался дефицит порядка 300 млрд рублей, исходя из данных казначейства - 665 млрд рублей.

Доходы федерального бюджета в январе-июне выросли на 2,8% - до 17,585 трлн рублей.

Объем расходов бюджета за этот период вырос на 20,2% - до 21,278 трлн рублей.

Текущий уровень дефицита бюджета обусловлен, главным образом, опережающим финансированием расходов в январе, а также снижением поступлений нефтегазовых доходов, однако он не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом, отмечается в сообщении министерства.

Ненефтегазовые доходы в январе-июне составили 12,85 трлн рублей (рост на 12,7% год к году), что соответствует плановой траектории. Рост поступлений оборотных налогов, включая НДС, составил 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает Минфин. Поступление НДС за шесть месяцев текущего года составило 6,999 трлн рублей (+7,3%).

Нефтегазовые доходы в январе-июне текущего года сократились на 16,9% - до 4,735 трлн рублей преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть. Хотя поступление нефтегазовых доходов пока превышает их базовый размер (4,487 трлн рублей), однако Минфин отмечает наличие рисков их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры.

Динамика исполнения расходов федерального бюджета замедлилась с февраля (+12,9% г/г в феврале-июне) после ускоренного финансирования расходов в январе 2025 года (+64,1% г/г), связанного с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.