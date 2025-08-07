Дефицит бюджета РФ в январе-июле составил 4,879 трлн руб., превысив годовой план

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-июле 2025 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом 4,879 трлн рублей, или 2,2% ВВП. Размер дефицита превысил годовой прогноз, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

Законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП. Однако в соответствии с принятыми весенними поправками дефицит увеличен до 3,792 трлн рублей, или 1,7% ВВП.

В январе-июне, по предварительным данным, бюджет был исполнен с дефицитом в размере 3,694 трлн рублей, или 1,7% ВВП. Таким образом, исходя из этих данных Минфина, в июле предварительно наблюдался дефицит порядка 1,185 трлн рублей.

Минфин вновь отмечает, что сложившийся уровень дефицита обусловлен опережающим финансированием расходов в январе текущего года, а также снижением поступлений нефтегазовых доходов, однако не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом.

Доходы федерального бюджета в январе-июле выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,8% - до 20,315 трлн рублей.

Ненефтегазовые доходы за этот период увеличились на 14% - до 14,793 трлн рублей. Такой уровень поступлений соответствует плановой траектории, отмечает Минфин. Рост поступлений оборотных налогов, включая НДС, в январе-июле составил 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем поступления НДС был на уровне 7,837 трлн рублей (+6,9%).

Нефтегазовые доходы в январе-июле сократились год к году на 18,5% - до 5,522 трлн рублей - преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть. При этом их поступление сложилось на уровне, превышающем их базовый уровень (5,315 трлн рублей). Тем не менее Минфин видит риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры.

Объем расходов бюджета за этот период вырос год к году на 20,8% - до 25,194 трлн рублей. Минфин отмечает, что динамика исполнения расходов замедлилась с февраля (+14,9% г/г в феврале-июле) после ускоренного финансирования расходов в январе 2025 года (+64,1% г/г), связанного с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.

Весенними поправками в закон о бюджете РФ на 2025 год доходы утверждены на уровне 38 трлн 506,2 млрд рублей, расходы - 42 трлн 298,673 млрд рублей.