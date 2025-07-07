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Правительство включило электронные сигареты в эксперимент по маркировке

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило перечень продукции, подлежащей маркировке в рамках эксперимента, включив в список электронные сигареты и устройства для нагревания табака.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, эксперимент продлится с 14 июля 2025 года по 28 февраля 2026 года.

"В перечень добавлены электронные сигареты и аналогичные индивидуальные электрические испарительные устройства многоразового использования (устройства для нагревания табака)", - уточняется в сообщении.

Маркировка табачных изделий в РФ началась в 2019 году и охватывает практически всю никотинсодержащую продукцию. При этом устройства для курения до этого не участвовали в маркировке.

Правительство РФ
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