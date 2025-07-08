Поиск

Министр торговли Южной Кореи попросил США о сниженных пошлинах

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Южнокорейский министр торговли Е Хан Гу попросил американского коллегу Говарда Латника не вводить высокие пошлины на автомобили, сталь и другую южнокорейскую продукцию, поставляемую в США, сообщает "Ренхап" со ссылкой на Министерство торговли республики.

В миреСША введут на товары из Японии и Южной Кореи пошлины в 25%Читать подробнее

Министры обсудили в Вашингтоне многие двусторонние торговые вопросы, в том числе пошлины и сотрудничество в сфере промышленности. Ё Хан Гу призвал администрацию президента США Дональда Трампа "благосклонно отнестись" к корейским компаниям по вопросу пошлин.

Южнокорейский министр подчеркнул, что страна является "долгоиграющим и надежным" партнером США, отметив, что двустороннее сотрудничество может помочь достичь "сбалансированной торговли".

Ё Хан Гу планирует провести еще одну встречу с Латником 9 июля.

Трамп начал рассылать торговым партнерам уведомления о размере пошлин, которые им придется платить на поставки товаров в США с 1 августа. Соединенные Штаты продолжают вести переговоры о торговых соглашениях с рядом ключевых партнеров, в том числе с Евросоюзом, Японией, Индией и Южной Кореей.

Трамп объявил о введении повышенных импортных пошлин в начале апреля, однако затем отложил эту меру на 90 дней, чтобы за этот срок провести переговоры о торговых соглашениях. Изначально предполагалось, что срок истечет 9 июля, и президент сигнализировал, что продлеваться он не будет.

США Южная Корея Говард Латник Е Хан Гу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Изъятый у бывших владельцев "Макфы" госпакет в "Челябинскоблгазе" будет приватизирован

В Ереване в офисе "Электрических сетей" Самвела Карапетяна идут обыски

В Ереване в офисе "Электрических сетей" Самвела Карапетяна идут обыски

Brent подешевела до $69,26 за баррель

В России в I полугодии продажи алкоголя упали на 16,1%

Индексы США упали на новых пошлинах

Индексы США упали на новых пошлинах

На совещании у Новака могут обсудить возможный запрет экспорта бензина

На совещании у Новака могут обсудить возможный запрет экспорта бензина

США введут на товары из Японии и Южной Кореи пошлины в 25%

Индекс МосБиржи упал ниже 2760 пунктов за основные торги понедельника

Индекс МосБиржи упал ниже 2760 пунктов за основные торги понедельника

Правительство включило электронные сигареты в эксперимент по маркировке

Источник сообщил, что перезапускаемые автозаводы получат послабления для допуска к госсубсидиям на первое время

Источник сообщил, что перезапускаемые автозаводы получат послабления для допуска к госсубсидиям на первое время
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6692 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });