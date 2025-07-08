Министр торговли Южной Кореи попросил США о сниженных пошлинах

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Южнокорейский министр торговли Е Хан Гу попросил американского коллегу Говарда Латника не вводить высокие пошлины на автомобили, сталь и другую южнокорейскую продукцию, поставляемую в США, сообщает "Ренхап" со ссылкой на Министерство торговли республики.

Министры обсудили в Вашингтоне многие двусторонние торговые вопросы, в том числе пошлины и сотрудничество в сфере промышленности. Ё Хан Гу призвал администрацию президента США Дональда Трампа "благосклонно отнестись" к корейским компаниям по вопросу пошлин.

Южнокорейский министр подчеркнул, что страна является "долгоиграющим и надежным" партнером США, отметив, что двустороннее сотрудничество может помочь достичь "сбалансированной торговли".

Ё Хан Гу планирует провести еще одну встречу с Латником 9 июля.

Трамп начал рассылать торговым партнерам уведомления о размере пошлин, которые им придется платить на поставки товаров в США с 1 августа. Соединенные Штаты продолжают вести переговоры о торговых соглашениях с рядом ключевых партнеров, в том числе с Евросоюзом, Японией, Индией и Южной Кореей.

Трамп объявил о введении повышенных импортных пошлин в начале апреля, однако затем отложил эту меру на 90 дней, чтобы за этот срок провести переговоры о торговых соглашениях. Изначально предполагалось, что срок истечет 9 июля, и президент сигнализировал, что продлеваться он не будет.