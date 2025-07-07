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Трамп направил Токаеву письмо о введении пошлин на товары из Казахстана

Трамп направил Токаеву письмо о введении пошлин на товары из Казахстана
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп опубликовал письмо в адрес президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а также лидеров ряда других государств о введении пошлин на товары из этих стран.

"С 1 августа 2025 года мы вводим пошлину в размере 25% на все без исключения товары из Казахстана, ввозимые в США", - говорится в письме, опубликованном в понедельник в соцсети Truth Social.

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Письма с аналогичным текстом о введении тарифов на импорт в США получили лидеры Малайзии (также 25%), ЮАР (30%), Лаоса и Мьянмы (обе - 40%).

Во всех документах отмечается, что в случае решения перечисленных стран повысить пошлины на американские товары выбранный процент тарифа добавится к уже введенному администрацией Трампа на импорт из данных государств.

Ранее в понедельник Трамп также опубликовал в соцсети Truth Social два официальных письма, адресованных президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мену и премьер-министру Японии Сигэру Исибе.

"Начиная с 1 августа 2025 года, мы введём тариф в размере всего 25% на любые японские товары, поступающие в Соединённые Штаты, помимо всех отраслевых тарифов", - говорится в письме Белого дома, адресованном японскому премьеру.

В письме, направленном южнокорейскому президенту, говорится: "Начиная с 1 августа 2025 года, мы введём тариф всего в 25% на все корейские товары, поступающие в США, отдельно от всех отраслевых тарифов. Товары, переправленные транзитом для обхода более высокого тарифа, также будут облагаться этим повышенным тарифом".

Трамп объявил о введении повышенных пошлин на импорт в начале апреля, однако затем отложил эту меру на 90 дней, чтобы за этот срок провести переговоры о торговых соглашениях. Срок истекает 9 июля, и ранее президент дал понять, что продлеваться он не будет. За это время США удалось заключить торговое соглашение с Вьетнамом, а также рамочные соглашения с Китаем и Великобританией.

Дональд Трамп Казахстан США
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