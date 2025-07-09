США обнародуют в среду информацию о как минимум семи торговых партнерах

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп заявил, что утром в среду станут известны данные по как минимум семи торговым партнерам Соединенных Штатов.

"Завтра утром мы опубликуем список как минимум из семи стран, имеющих отношение к торговле, а во второй половине дня будет опубликовано еще несколько стран", - написал Трамп в соцсети The Truth Social.

Ранее президент США сообщил 14 странам о введении новых пошлин на импорт с 1 августа.