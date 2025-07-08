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"РусГидро" получило контроль в операторе геотермального проекта "Зарубежнефти" на Камчатке

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Камчатскэнерго" (Петропавловск-Камчатский, входит в группу "РусГидро") получило 51% долей в ООО "Геотермальная энергетика", сообщается в ЕГРЮЛ.

"Геотермальная энергетика" - одна из структур "Зарубежнефти" для реализации проектов в области ВИЭ. Компания зарегистрирована в июле 2024 года в городе Елизово (Камчатский край).

Ранее 99,99% долей принадлежало "ЗН Геотерм", еще 0,01% - ее материнской компании, "ЗН Добыча". Теперь доля "ЗН Геотерм" сократилась до 48,99%. Уставный капитал с приходом нового совладельца вырос с 360 тысяч рублей до 1 млн рублей.

Основным видом деятельности организации указаны геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

"Зарубежнефть" владеет лицензиями на Корякско-Кеткинский, Верхнежировский и Больше-Банный участки пресных вод для геологического изучения. Совместно с "РусГидро" она реализует на Камчатке проект по строительству "Мутновской ГеоЭС-2" (геотермальной электростанции - ИФ) мощностью 66,5 МВт и выполнения комплекса взаимосвязанных работ по доизучению Мутновского месторождения парогидротерм.

Долгосрочный план развития "Зарубежнефти" предполагает строительство на Камчатке Верхнежировской теплоэлектростанции (ГеоТЭС) с запуском не ранее 2030 года.

Елизово Камчатский край Зарубежнефть РусГидро Камчатка ПАО "Камчатскэнерго"
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