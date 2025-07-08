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АСВ готовится выплачивать страховое возмещение вкладчикам в цифровых рублях

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) готовится выплачивать страховое возмещение вкладчикам в цифровых рублях, сообщила директор департамента страхования АСВ Наталья Болдырева на марафоне по финансовой грамотности "ПроФиТ".

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Ранее планировалось, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с июля 2025 года, но регулятор в июне сообщил, что направил в Госдуму предложение о том, чтобы перенести внедрение на 1 сентября 2026 года.

"Мы сейчас работаем над сервисом получения страхового возмещения через Систему быстрых платежей (СБП). И следующим шагом мы планируем использовать платформу цифрового рубля для тех вкладчиков, которые захотят этим воспользоваться", - сказала Болдырева.

По ее словам, сейчас доля электронных выплат составляет от 30% до 60% в зависимости от банка и его территориального расположения. Более 60% от всех безналичных перечислений страхового возмещения АСВ производит на карты "Мир".

Впервые о работе АСВ над выплатами возмещений через СБП в конце 2024 года сообщил глава агентства Андрей Мельников.

АСВ Андрей Мельников СБП Банк России ЦБ РФ
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